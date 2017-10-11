Участники стыковых матчей ЧМ-2018, матч сборной России, новый спонсор «Милана». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Контрольный матч. Россия — Республика Корея — 4:2. Москва. «ВЭБ Арена». 07 октября 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 октября.

1. Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

Завершился последний тур группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

2. Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России разошлась миром с Ираном. Сердар Азмун забил гол.

3. Садио Мане выбыл из-за травмы на 6 недель

Полузащитник «Ливерпуля» получил травму в расположении национальной сборной Сенегала. 

4. У «Милана» появится новый технический спонсор

Нынешний экипировщик команды, Adidas, уже договорился с итальянским клубом о разрыве контракта.

5. Экс-игрок «Барселоны» арестован за участие в петушиных боях

Во время полицейского рейда у Рошембака были изъяты 89 боевых петухов в дополнение к дробовику.

Фото: Сергей Дроняев

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