Участники стыковых матчей ЧМ-2018, матч сборной России, новый спонсор «Милана». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 октября.
1. Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
Завершился последний тур группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
2. Россия сыграла вничью с Ираном
Сборная России разошлась миром с Ираном. Сердар Азмун забил гол.
3. Садио Мане выбыл из-за травмы на 6 недель
Полузащитник «Ливерпуля» получил травму в расположении национальной сборной Сенегала.
4. У «Милана» появится новый технический спонсор
Нынешний экипировщик команды, Adidas, уже договорился с итальянским клубом о разрыве контракта.
5. Экс-игрок «Барселоны» арестован за участие в петушиных боях
Во время полицейского рейда у Рошембака были изъяты 89 боевых петухов в дополнение к дробовику.
Фото: Сергей Дроняев