У Виктора Файзулина артроз коленного сустава

Стали известны подробности травмы полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина. У футболиста артроз коленного сустава, или гонартроз.

При этом заболевании повреждаются ткани хряща, из-за чего полностью обнажаются внутрисуставные кости. Этим объясняется возникающая невыносимая боль.

«Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях. У меня не только артроз сустава. Он повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

Всего под нож ложился пять раз. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали. Они просто не восстановились. Это трудно объяснить в двух словах: хрящи растут очень медленно, и непонятно, вырастут они вообще или нет.

Десять лет назад перенес операцию на крестообразной связке, и это в дальнейшем сказалось на моем колене. Любая операция влечет за собой какие-то последствия. Когда в человеческий организм залезают, это уже ненормально. Хорошо, что я десять лет продержался. После операции всегда сустав начинает работать по-другому – не так, как здоровый. Где-то связку перетянули, где-то недотянули – отсюда и проблемы.

Конечно, бывают удачные операции. Но вы сейчас говорите о тех, кто на виду. А подумайте о тех, кто заканчивал карьеру через несколько лет после смены связки. Таких много, просто мы о них не знаем.

Беспокоит меня только одно колено. Сейчас я на костылях, нельзя дергать колено, но специальный аппарат сгибает и разгибает сустав в пассивном состоянии. Еще я выполняю упражнения, которые напрягают мышцу – важно, чтобы она всегда была в тонусе», – сказал Файзулин.

Гонартроз – это следствие различных травм, опухолей или воспалений. Болезнь может возникнуть и через несколько лет после операции, боли появляются на поздних стадиях.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»