У Сергея Игнашевича лучший процент выигранных единоборств в матче Россия — Египет

По данным футбольной статистики защитник Сергей Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта (3:1). Его показатель составил 80 процентов (12 из 15).

Второе место делят Илья Кутепов и Роман Зобнин — 67 процентов (14 из 21 каждый). Третью позицию разделили Марио Фернандес и Юрий Жирков — 60 процентов (12 из 20 и 3 из 5 соответственно).

Лучшим в составе сборной Египта стал стал Ахмед Хегази — 65 процентов (15 из 23).

Следующий матч на турнире сборная России проведет против Уругвая 25 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»