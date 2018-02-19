У ЦСКА может появиться новый совладелец

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

Столичный ЦСКА в скором времени может обзавестись новым совладельцем. Продажа блокпакета акций клуба его титульному спонсору госхолдингу «Россети», о которой впервые заговорили два месяца назад,— на завершающей стадии.

В правительстве РФ обсуждается возможность приобретения «Россетями» блокпакета акций ПФК ЦСКА. Армейцы давно сотрудничают с «Россетями». В 2013 году госходинг стал титульным спонсором клуба. Контракт на пять лет, истекающий в июле, предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 млрд руб., но весной 2014 года его пересмотрели в сторону уменьшения (стороны не раскрыли новые параметры).

Сообщается, что детали сделки будут окончательно проработаны до конца февраля, но решение о ней «уже можно считать положительным». Инициатором был президент ЦСКА Евгений Гинер, который планирует в результате снизить долги клуба. Формально клуб контролирует его сын Вадим. По данным Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА.

В самих «Россетях» и аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев воздержались, а в ЦСКА категорически отказались обсуждать сделку.

Звездная болезнь. Чем запомнился матч «Црвена Звезда» — ЦСКА

Источник: Коммерсант
Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Евгений Гинер

Гинер не собирается продавать ЦСКА

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае, на «Камп Ноу» состоялась презентация Филиппе Коутиньо. Главные новости дня

Сесе Пепе проходит просмотр в ЦСКА на межсезонном сборе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 