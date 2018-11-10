Тульский «Арсенал» победил «Анжи» и попрощался с Олегом Кононовым, Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 ноября.

1. Премьер-лига. 14-й тур. Тульский «Арсенал» победил «Анжи»

Туляки на мажорной ноте попрощались с Олегом Кононовым и вышли на промежуточное 9-е место в таблице РПЛ.

2. «Спартак» и «Арсенал» договорились о переходе Олега Кононова

Также названа вероятная сумма компенсации, которую красно-белые заплатят тульскому клубу за тренера и его помощников.

3. Дидье Дрогба завершил карьеру

Заключительный матч легендарного ивуарийского форварда пришелся на финал Кубка ЮСЛ.

4. «Рома» интересуется хавбеком ЦСКА

Очередной молодой россиянин скоро может перейти в европейский клуб.

5. УЕФА открыл дело после игры «Спартак» – «Рейнджерс»

Российский клуб рискует провести следующий домашний матч Лиги Европы без зрителей

6. «Спортинг» объявил имя нового главного тренера

Одним из кандидатов называли Леонида Слуцкого, но португальцы выбрали Марсела Кейзера.

7. Владимир Габулов может стать министром спорта

Администрация Республики Северная Осетия хочет предложить голкиперу министерскую должность.

Фото: Global Look Press

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