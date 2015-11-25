«Црвена Звезда» солидарна с РФПЛ







Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что команда задумывается об отказе проведения сборов в Турции в знак солидарности с Россией.

«Мы всерьёз раздумываем отменить сборы в Турции и полететь на Кипр из-за последнего инцидента, который произошёл между Россией и Турцией. Мы думаем, что это было бы правильно с нашей стороны», — рассказал Терзич.

Напомним, что после недавних событий в Турции, многие клубы РФПЛ отказались от проведения сборов в Турции.

Фото: Global Look Press