«Црвена Звезда» солидарна с РФПЛ

Автор: Еженедельник «Футбол» 2 Comments



Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что команда задумывается об отказе проведения сборов в Турции в знак солидарности с Россией.

«Мы всерьёз раздумываем отменить сборы в Турции и полететь на Кипр из-за последнего инцидента, который произошёл между Россией и Турцией. Мы думаем, что это было бы правильно с нашей стороны», — рассказал Терзич.

Напомним, что после недавних событий в Турции, многие клубы РФПЛ отказались от проведения сборов в Турции.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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2 thoughts on “«Црвена Звезда» солидарна с РФПЛ

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