Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что команда задумывается об отказе проведения сборов в Турции в знак солидарности с Россией.
«Мы всерьёз раздумываем отменить сборы в Турции и полететь на Кипр из-за последнего инцидента, который произошёл между Россией и Турцией. Мы думаем, что это было бы правильно с нашей стороны», — рассказал Терзич.
Напомним, что после недавних событий в Турции, многие клубы РФПЛ отказались от проведения сборов в Турции.
Фото: Global Look Press
2 thoughts on “«Црвена Звезда» солидарна с РФПЛ”
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