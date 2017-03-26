Три российских фаната получили ранения после матча «Црвена Звезда» — «Спартак»

Три российских футбольных болельщика получили ранения в Белграде. По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов подверглась нападению болельщиков «Партизана».

Три российских футбольных болельщика, приехавших на товарищеский матч между московским «Спартаком» и белградской «Црвеной Звездой», были ранены в Белграде.

По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. По уточненным, данным конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Полицейские, работающие на месте происшествия, сообщили, что двое нападавших задержаны.

Инцидент произошел на ул. Краля Милана. На место прибыли экипажи скорой помощи, работает бригада полиции. Сербские болельщики дают показания. К работающей на месте инцидента полиции обратилось еще несколько человек с жалобами на нападения на фанатов. Так, одна из девушек рассказала полиции, что ее забросали камнями несколько человек за символику «Црвены Звезды».

Два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжёлом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС