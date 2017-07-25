Три футболиста «Лацио» могут перейти в «Ювентус» за 100 миллионов евро

«Ювентус» продолжает искать усиление перед началом нового сезона. Руководство туринцев близка к завершению сделки с «Лацио».

22-летний нападющий римлян Бальде Кейта может перейти к чемпионам Италии в ближайшее время. Оценивается данная сделка в 22 миллиона евро.

Помимо этого, «орлы» могут расстаться с еще двумя футболистами — Сергеем Милинковичем-Савичем и Стефаном де Вреем. За приобретение трех футболистов «Ювентус» готов заплатить около 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball