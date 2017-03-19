Тренер вратарей «Уфы» госпитализирован после остановки сердца

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Несчастный случай произошел в Краснодаре. Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков пережил клиническую смерть.

Во время полета на матч с «Краснодаром» 53-летний Перескоков почуствовал недомогание. Когда самолет приземлился в аэропорту, доктора повезли Юрия Валентиновича в больницу. В это время тренер вратарей пережил клиническую смерть. Однако врачи сумели предотвратить остановку сердца.

Ночью Перескокова доставили в реанимацию. О его текущем состоянии здоровья не сообщается.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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