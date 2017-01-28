Тренер «Вильярреала» подтвердил переход Алешандре Пато в Китай

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил, что Алешандре Пато переезжает в Китай. В услугах форварда заинтересован китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Бразильский нападающий не примет участие в игре против «Гранады» во избежание риска.
Ожидается, что в ближайшее время трансфер должен быть оформлен официально.
В этом сезоне Пато отыграл 14 матчей за испанский клуб, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Бразилец выступает за «Вильярреал» первые сезон. Прошлый сезон форвард провел в «Челси», за который сыграл 2 матча.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es