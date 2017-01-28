Тренер «Вильярреала» подтвердил переход Алешандре Пато в Китай

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил, что Алешандре Пато переезжает в Китай. В услугах форварда заинтересован китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Бразильский нападающий не примет участие в игре против «Гранады» во избежание риска.

Ожидается, что в ближайшее время трансфер должен быть оформлен официально.

В этом сезоне Пато отыграл 14 матчей за испанский клуб, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Бразилец выступает за «Вильярреал» первые сезон. Прошлый сезон форвард провел в «Челси», за который сыграл 2 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es