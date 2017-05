Олег Кононов стал главным тренером «Терека»

Дорогие друзья! В нашем футбольном Клубе "Терек" произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Футбол

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on May 22, 2017 at 9:12am PDT