Олег Кононов стал главным тренером «Терека»

Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба «Терек». На этом посту экс-наставник «Краснодара» сменил Рашида Рахимова.

Окончательное решение не продлевать контракт с Рахимовым было принято руководством грозненского клуба после поражения от московского «Спартака» (0:3).

Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм прокомментировал назначение Олега Кононова и выразил благодарность Рашиду Рахимову за проделанную работу.

В нынешнем сезоне тренерским штабом «Терека» не было выполнено ключевой задачи — попадания в Лигу Европы. Это стало ключевым фактором в решении сменить главного тренера.

Также сообщается, что Кононов уже приступил к формированию нового тренерского штаба.

Напомним, с 2013 по 2016 год Олег Кононов возглавлял «Краснодар». Наставник становился с командой бронзовым призером российского чемпионата, а также выводил «быков» в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Терек»