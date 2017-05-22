Олег Кононов стал главным тренером «Терека»

Автор: Никита Поляков 0
Олег Кононов
Олег Кононов

Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба «Терек». На этом посту экс-наставник «Краснодара» сменил Рашида Рахимова.

Окончательное решение не продлевать контракт с Рахимовым было принято руководством грозненского клуба после поражения от московского «Спартака» (0:3).

Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм прокомментировал назначение Олега Кононова и выразил благодарность Рашиду Рахимову за проделанную работу.

Дорогие друзья! В нашем футбольном Клубе "Терек" произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Футбол

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В нынешнем сезоне тренерским штабом «Терека» не было выполнено ключевой задачи — попадания в Лигу Европы. Это стало ключевым фактором в решении сменить главного тренера.

Также сообщается, что Кононов уже приступил к формированию нового тренерского штаба.

Напомним, с 2013 по 2016 год Олег Кононов возглавлял «Краснодар». Наставник становился с командой бронзовым призером российского чемпионата, а также выводил «быков» в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Официальный сайт РФПЛ
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Терек»

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