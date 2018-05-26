Тренер сборной Украины будет работать в «Спартаке», Артуро Видаль предстанет перед судом. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главный новости дня за 25 мая.

1. В Кубке России могут ввести двухматчевые противостояния

В скором времени может измениться формат проведения Кубка России.

2. Унаи Эмери получит 70 млн фунтов на летние трансферы «Арсенала»

Стал известен трансферный бюджет «Арсенала» на летнюю трансферную кампанию.

3. Врач сборной России: «Знаю двух игроков, которые играют с разорванным передним «крестом»

Специалист рассказал, что некоторые футболисты играют с разорванными крестообразными связками колена.

4. Артуро Видаль предстанет перед судом за драку в ночном клубе Мюнхена

Это подтвердила прокуратура Мюнхена.

5. Тренер сборной Украины будет работать в «Спартаке»

С 2009 по 2014 год испанец работал тренером по физподготовке в казанском «Рубине».

Фото: Global Look Press

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