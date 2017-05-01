Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

РБ Лейпциг

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль выступил с предложением об изменении правил после домашнего матча Бундеслиги с «Ингольштадтом». По его словам, игра теряет в зрелищности и динамичности из-за постоянных остановок в связи с травмами игроков.

«Несмотря на добавленное время, мы во втором тайме сыграли лишь 23 минуты чистого времени. Не из-за этого зрители приходят на стадион. Да, судьи и соперники действовали в соответствии с правилами. Но они таковы, что травмированному футболисту оказывают помощь прямо на поле.

Возможно, было бы неплохо, если бы в таком случае футболист следующие пять минут наблюдал, как его команда играет в меньшинстве. Возможно, именно это остановило бы игроков лежать на газоне так долго. В нашем клубе мы уже обсуждали вопрос изменения правил», – заявил Хазенхюттль после матча.

Матч 31-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Ингольштадт» закончился со счетом 0:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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