Тренер «Боруссии» Дортмунд-2 возглавил «Хаддерсфилд»

Новый главный тренер появился у «Хаддерсфилда» – аутсайдера АПЛ в этом сезоне. Им стал Ян Зиверт, в последнее время возглавлявший дортмундскую «Боруссию»-2.

36-летний немец подписал с «Хаддерсфилдом» контракт сроком до лета 2021 года.

Сообщалось, что «Хаддерсфилд» выплатит «Боруссии» 300 тысяч евро в качестве компенсации.

Напомним, что ранее в отставку с поста главного тренера был отправлен Дэвид Вагнер, немецкий специалист, проработавший с командой 3,5 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Хаддерсфилда»