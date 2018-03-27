Товарищеский матч. Сборная России — сборная Франции. Как это было

Сегодня, 27 марта, сборная России продолжит подготовку к домашнему чемпионату миру контрольным матчем против сборной Франции. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени, а еженедельник «Футбол» расскажет все, что нужно знать перед игрой и проведет текстовую трансляцию встречи.

18:29 — напомним, что матч начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Российская команда выйдет на игру в траурных повязках

18:26 — ранее сборные встречались друг с другом шесть раз. Дважды выигрывала национальная команда России, три победы на счету Франции. Еще один раз команды сыграли вничью. В последнем товарищеском матче Франция победила россиян со счетом 4:2.

18:22 — Погба, Дембеле и Марсьяль — в стартовом составе Франции на матч с Россией

Et voilà la compo de ce #RUSFRA !🇫🇷 Coup d'envoi à 17h50 sur TF1 ⚽ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0Z4Etxnm3o — Equipe de France (@equipedefrance) March 27, 2018

18:20 — стал известен стартовый состав сборной России

Фото: Globall Look Press