Товарищеский матч. Сборная России — сборная Франции. Как это было

Автор: Юлия Древова 0

Сегодня, 27 марта, сборная России продолжит подготовку к домашнему чемпионату миру контрольным матчем против сборной Франции. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени, а еженедельник «Футбол» расскажет все, что нужно знать перед игрой и проведет текстовую трансляцию встречи.

 

18:29 — напомним, что матч начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Российская команда выйдет на игру в траурных повязках

18:26 — ранее сборные встречались друг с другом шесть раз. Дважды выигрывала национальная команда России, три победы на счету Франции. Еще один раз команды сыграли вничью. В последнем товарищеском матче Франция победила россиян со счетом 4:2.

18:22 — Погба, Дембеле и Марсьяль — в стартовом составе Франции на матч с Россией

18:20 — стал известен стартовый состав сборной России

Фото: Globall Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Черчесов

Стал известен состав сборной России на контрольные матчи c Бразилией и Францией

Сборная России

В Сети появилось фото гостевой формы сборной России на ЧМ-2018

Luzhniki 2

На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 