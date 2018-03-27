Товарищеский матч. Россия уступила Франции

Сборная России на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге проиграла сборной Франции. Дубль оформил Киллиан Мбаппе.

Товарищеский матч

РОССИЯ – ФРАНЦИЯ – 1:3 (0:1).

Санкт-Петербург. 27 марта.

Стадион: «Крестовский», 51165 зрителя.

Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Дзагоев (Миранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Миранчук (Заболотный, 66), Головин, Ерохин (Семенов, 76), Смолов.

Франция: Льорис, Косьельни, Люка Эрнандес, Павар, Умтити (Кимпембе, 80), Погба, Канте (Толиссо, 66), Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Гризманн, 58), Мбаппе (Лемар, 86).

Голы: 0:1 – Мбаппе (40), 0:2 — Погба (49), 1:2 — Смолов (68), 1:3 — Мбаппе (83).

Предупреждения: Мбаппе (52), Заболотный (67), Миранчук (82).

7 (3) удары (в створ) 11(6)

22 фолы 7

4 угловые 6

5 офсайды 6

50 % владения мячом 50

Второй товарищеский матч сборной Россси Встреча завершилась поражением со четом 1:3. Голы в составе победителей забили форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сделавший дубль, и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. У россиян единственный гол провел нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»