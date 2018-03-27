Товарищеский матч. Россия уступила Франции

Сборная России на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге проиграла сборной Франции. Дубль оформил Киллиан Мбаппе.
Товарищеский матч
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ – 1:3 (0:1).
Санкт-Петербург. 27 марта.
Стадион: «Крестовский», 51165 зрителя.
Судья: Гедиминас Мажейка (Литва)
Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Дзагоев (Миранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Миранчук (Заболотный, 66), Головин, Ерохин (Семенов, 76), Смолов.
Франция: Льорис, Косьельни, Люка Эрнандес, Павар, Умтити (Кимпембе, 80), Погба, Канте (Толиссо, 66), Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Гризманн, 58), Мбаппе (Лемар, 86).
Голы: 0:1 – Мбаппе (40), 0:2 — Погба (49), 1:2 — Смолов (68), 1:3 — Мбаппе (83).
Предупреждения: Мбаппе (52), Заболотный (67), Миранчук (82).
7 (3) удары (в створ) 11(6)
22 фолы 7
4 угловые 6
5 офсайды 6
50 % владения мячом 50
Второй товарищеский матч сборной Россси Встреча завершилась поражением со четом 1:3. Голы в составе победителей забили форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, сделавший дубль, и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. У россиян единственный гол провел нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»