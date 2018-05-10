«Тосно» выиграл Кубок России, но не сыграет в Лиге Европы, Дани Алвес может пропустить ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 мая.
1. «Тосно» выиграл Кубок России
Для завоевания первого трофея в своей истории клубу понадобилось всего пять лет.
2. В Лиге Европы вместо «Тосно» сыграет шестая команда РФПЛ
Тосненцы не подали документы в УЕФА и не получат лицензию на участие в еврокубках.
3. В Риме установят статую Франческо Тотти
Монумент будет называться «Aeterno» – «Вечный».
4. Ари: «Через неделю получу российский паспорт»
Бразильский форвард «Локомотива» намерен в ближайшие дни получить гражданство РФ.
5. Уэйн Руни может продолжить карьеру в MLS
Лучший бомбардир сборной Англии ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».
6. Дани Алвес может пропустить ЧМ-2018
Бразилец получил травму в финале Кубка Франции.
Фото: Сергей Дроняев