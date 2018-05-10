«Тосно» выиграл Кубок России, но не сыграет в Лиге Европы, Дани Алвес может пропустить ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 мая.

1. «Тосно» выиграл Кубок России

Для завоевания первого трофея в своей истории клубу понадобилось всего пять лет.

2. В Лиге Европы вместо «Тосно» сыграет шестая команда РФПЛ

Тосненцы не подали документы в УЕФА и не получат лицензию на участие в еврокубках.

3. В Риме установят статую Франческо Тотти

Монумент будет называться «Aeterno» – «Вечный».

4. Ари: «Через неделю получу российский паспорт»

Бразильский форвард «Локомотива» намерен в ближайшие дни получить гражданство РФ.

5. Уэйн Руни может продолжить карьеру в MLS

Лучший бомбардир сборной Англии ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед».

6. Дани Алвес может пропустить ЧМ-2018

Бразилец получил травму в финале Кубка Франции.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1