Тошич может перейти в «Трабзонспор»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич близок к переходу в «Трабзонспор». По информации турецких СМИ, клуб договорился с сербским вингером об условиях контракта.

Трансфер согласован с руководством ЦСКА, но финансовые подробности сделки не уточняются.

Ожидается, что Тошич прилетит на ближайший сбор турецкого клуба в Анталию. «Трабзонспор» переключился на игрока ЦСКА после того, как не смог договориться со «Спартаком» и полузащитником Ивелином Поповым.

В этом сезоне на счету Тошича 1 гол и 3 результативных передачи в 14 матчах РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Trabzon Kulis