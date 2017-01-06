Тошич может перейти в «Трабзонспор»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Зоран Тошич

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич близок к переходу в «Трабзонспор». По информации турецких СМИ, клуб договорился с сербским вингером об условиях контракта.

Трансфер согласован с руководством ЦСКА, но финансовые подробности сделки не уточняются.

Ожидается, что Тошич прилетит на ближайший сбор турецкого клуба в Анталию. «Трабзонспор» переключился на игрока ЦСКА после того, как не смог договориться со «Спартаком» и полузащитником Ивелином Поповым.

В этом сезоне на счету Тошича 1 гол и 3 результативных передачи в 14 матчах РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Trabzon Kulis

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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