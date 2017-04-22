«Барселона» и «Челси» претендуют на Марко Верратти

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти вызывает серьезный интерес на трансферном рынке. На футболиста претендуют два топовых клуба из Англии и Испании.

По информации источника, главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть итальянца в своей команде. Однако им придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Барселоны». Каталонский клуб видит в Марко игрока, который мог бы стать преемником Хави на позиции плеймейкера, играющего из глубины.

Сообщается, что «ПСЖ» хочет выручить за игрока 70 миллионов фунтов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Марко Верратти провел в футболке парижан 38 матчей, в которых отличился 2 голами и 8 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun