«Барселона» и «Челси» претендуют на Марко Верратти

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Верратти

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти вызывает серьезный интерес на трансферном рынке. На футболиста претендуют два топовых клуба из Англии и Испании.

По информации источника, главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть итальянца в своей команде. Однако им придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Барселоны». Каталонский клуб видит в Марко игрока, который мог бы стать преемником Хави на позиции плеймейкера, играющего из глубины.

Сообщается, что «ПСЖ» хочет выручить за игрока 70 миллионов фунтов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Марко Верратти провел в футболке парижан 38 матчей, в которых отличился 2 голами и 8 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юрген Клопп

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это»

Бранислав Иванович: «Моуринью не Особенный, а Совершенный»

Тьяго Алькантара

«Бавария» просит у «Барселоны» 90 млн евро за Тьяго Алькантару

Добавить комментарий

Войти с помощью: 