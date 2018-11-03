Топ-5 лучших голов 10-го тура испанской Ла Лиги: две свечки Аспаса, слалом Фульке и шедевр Суареса

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сегодня стартует 11-й тур Ла Лиги, пять матчей из которого сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru будет транслировать в прямом эфире. А для того, чтобы настроиться на испанский футбол, предлагаем вспомнить пять лучших голов предыдущего тура Ла Лиги.

Самый красивый гол 10-го тура забил нападающий «Сельты» Яго Аспас, который из-за штрафной перекинул голкипера «Эйбара». Это был второй мяч Аспаса в этой встрече, первый гол тоже попал в этот хит-парад, а всего форвард «Сельты» отметился хет-триком!

5 лучших мячей, забитых в 10-м туре испанской Ла Лиги
1. Яго Аспас («Сельта»)
2. Борха Иглесиас («Эспаньол»)
3. Яго Аспас («Сельта»)
4. Димитри Фульке («Хетафе»)
5. Луис Суарес («Барселона»)

Беспроигрышная серия «Атлетико», проблемы «Реала», доминирование «Барселоны». Анонс трансляций матчей на выходные

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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