Тони Кроос – главная трансферная цель «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить полузащиту ближайшим летом. Главной трансферной целью считается хавбек «Реала» Тони Кроос.

«Манчестер Юнайтед» уже пытался подписать полузащитника в 2014 году и был близок к тому, чтобы оформить трансфер, но в итоге футболист перешел в мадридский клуб.

Ожидается, что «Реал» летом продаст некоторых игроков. «Манчестер Юнайтед» намерен попытаться купить у мадридского клуба Крооса. Контракт, связывающий полузащитника с «Реалом», рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел бы использовать Крооса в полузащите как звено между хавбеками Неманьей Матичем и Полем Погба.

Напомним, немец сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные матчи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent