Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ»

Томас Тухель подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1». Специалист по окончании сезона сменит в Париже испанца Унаи Эмери.
Контракт бывшего тренера «Майнца» и дортмундской «Боруссии» уже согласован и будет подписан на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
Выбор был сделан в пользу Тухеля, хотя парижане рассматривали кандидатуры Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Луиса Энрике, а самим тренером интересовались «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
В данный момент «ПСЖ» занимает первое место, набрав 84 очка.
Фото: Global Look Press
Источник: Sportbuzzer