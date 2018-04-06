Томас Тухель сменит Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Thomas Tuchel

Новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» начиная со следующего сезона станет бывший наставник «Майнца» и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Об этом сообщают американские СМИ. 

Официально о назначении немецкого специалиста будет объявлено по окончании этого сезона – уже после отставки нынешнего наставника парижан Унаи Эмери. При этом изначально руководство «ПСЖ» планировало найти тренера с большим опытом успешных выступлений в Лиге чемпионов, однако окончательное решение принимал Тамим бен Хамад аль Тани, владеющий контрольным пакетом акций парижского клуба.

«ПСЖ» сейчас уверенно идет на первом месте в чемпионате Франции, на  7 очков опережая ближайшего преследователя «Монако».

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN US

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тухель

Томас Тухель или Йоахим Лев могут заменить в «ПСЖ» Унаи Эмери

Унаи Эмери

Унаи Эмери про запланированную операцию Неймара: «Это неправда. Мы примем решение в ближайшее время»

Зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 1,1 млн евро в неделю

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 