Томас Тухель сменит Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» начиная со следующего сезона станет бывший наставник «Майнца» и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Об этом сообщают американские СМИ.

Официально о назначении немецкого специалиста будет объявлено по окончании этого сезона – уже после отставки нынешнего наставника парижан Унаи Эмери. При этом изначально руководство «ПСЖ» планировало найти тренера с большим опытом успешных выступлений в Лиге чемпионов, однако окончательное решение принимал Тамим бен Хамад аль Тани, владеющий контрольным пакетом акций парижского клуба.

«ПСЖ» сейчас уверенно идет на первом месте в чемпионате Франции, на 7 очков опережая ближайшего преследователя «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US