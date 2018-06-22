Тите: «Второй тайм мы играли потрясающе»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу своих подопечных над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Он также рассказал, чем из действий его игроков он доволен больше всего.

«Второй тайм мы сыграли красиво. Потрясающе даже с точки зрения точности передач и взаимодействия на поле. Дуглас Коста помог нам растянуть оборону соперника, он очень хорошо поработал. А как боролся Габриэл Жезус в штрафной на протяжении всего матча! Я не могу сказать ребятам, что меня не устроила их игра после такого второго тайма», — заявил Тите на пресс-конференции.

«Количеством ударов по воротам, желанием бороться до финального свистка и без сомнения процентом владения мячом. 69% — впечатляющий показатель для матча чемпионата мира», — отметил главный тренер бразильской сборной.

«Неймар — личность, но он покажет себя, если его поддержит вся команда. Коллектив должен сделать так, чтобы его индивидуальность проявилась. Неймар три с половиной месяца восстанавливался после травмы. В прошлой игре он впервые вышел на поле. Неймар — живой человек, ему тоже нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции. Он уже на этом чемпионате вернется на высокий уровень. Вы увидите это своими глазами», — сказал Тите журналистам.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press