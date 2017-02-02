Тимур Жамалетдинов: «Я еще должен заслужить хорошие деньги»

Форвард ЦСКА заявил, что в РФПЛ должно быть введено ограничение по зарплатам. Жамалетдинов отметил, что это будет хорошая мотивация для молодых футболистов.

«Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много и для этого прикладывает максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги», – сказал Жамалетдинов.

Тимур Жамалетдинов сыграл в текущем сезоне один матч в Кубке России. «Армейцы» занимают 3-ю строчку с 32-мя очками в активе.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: ТАСС