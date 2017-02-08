Тимур Жамалетдинов подписал новое соглашение с ЦСКА, его зарплата поднимется в 4 раза

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Тимур Жамалетдинов

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, руководство красно-синих продлило соглашение с футболистом на три года. 19-летний форвард станет получать зарплату на повышенных условиях. Теперь Тимур будет зарабатывать в четыре раза больше прежнего.

Напомним, Жамалетдинов не играл в официальных матчах за основной состав ЦСКА. Игрок забил 22 мяча за юношескую команду  «армейцев» в текущем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Лайф

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Матч «Крылья Советов» – ЦСКА будет сыгран в Ростове

Кубок России. Полуфинал. «Кубань» победила ЦСКА

РФПЛ. ЦСКА громит «Кубань»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 