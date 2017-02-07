Тибо Куртуа: «Здорово, когда тренер требовательный»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Конте и Куртуа

Вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа высказал свое мнение об Антонио Конте. Бельгиец отметил требовательность главного тренера.

«Это здорово, когда у вас очень требовательный тренер. Вам надо быть на пике своей формы каждую неделю – это то, что делает вас чемпионами. Когда же у вас не очень требовательный тренер, то вы порой расслабляетесь и проигрываете в матчах», — заявил Куртуа.

В текущем сезоне Тибо провел 24 матча, в которых 13 раз отстоял на ноль. «Челси» опережает идущий на 2 месте «Тоттенхэм» на 9 очков.

Фото: Global Look  Press
Источник: Sky Sports

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Никита Пронин

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