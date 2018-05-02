Тибо Куртуа заявил руководству «Челси», что не хочет продлевать контракт

Вратарь«Челси» Тибо Куртуа не намерен продлевать контракт с лондонским клубом. Об сообщил испанский журналист Хосе Рамон де ла Морена.

Действующее соглашение 25-летнего бельгийца с «Челси» истекает летом 2019 года.

«Куртуа заявил руководству „Челси“, что готов выступать за клуб ещё год, а затем хочет присоединиться к мадридскому „Реалу“ на правах свободного агента. У „Челси“ не остаётся другого выхода, кроме как попытаться продать голкипера, потому что Куртуа не собирается менять своё решениея. Он безумно хочет в Мадрид, поскольку там живёт его дочь», — приводит слова де ла Морены Calciomercato.

Напомним, Куртуа выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2014 год. Вместе с бывшей женой в столице Испании проживают дети бельгийского вратаря, сын и дочь.

В этом сезоне бельгиец провел за «Челси» 33 игры, 14 матчей отыграв на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com