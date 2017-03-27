Тибо Куртуа: «Встреча со сборной России лишняя»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поговорил о предстоящем товарищеском матче с Россией. 24-летний футболист не видит смысла в данной игре.

«Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России, эта игра лишняя. Хотя Сочи — очень красивый город. Более того, там будут проводиться матчи чемпионата мира.

Конечно, я бы хотел сыграть, но в основном составе выйдет Симон Миньоле. Он должен получать практику в подобных поединках», — заявил голкипер.

Встреча между россиянами и бельгийцами состоится завтра в Сочи. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Walfoot

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