Тибо Куртуа сообщил «Челси», что хочет покинуть команду

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил товарищам по команде, что хочет перейти в мадридский «Реал». По сообщениям СМИ, в летнее трансферное окно переход может быть осуществлен.

Отмечается, что голкипер часто посещает Мадрид, так как его семья живет в Испании. Стоит добавить, что Тибо уже сделал запрос на зачисление дочери в одну из местных школ.

Тибо Куртуа уже играл за команду из Мадрида. 3 сезона вратарь провел в составе «Атлетико», где был бессменным номером 1.

В «Челси» Куртуа тоже проводит третий сезон. В текущем розыгрыше АПЛ Тибо 12 из 21 матча отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana