Тьерри Анри: «Неймару нужно сменить вид спорта, если он хочет выйти из тени Месси»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Анри

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Француз уверен, что Неймару не скрыться от тени Месси.

«Я точно не знаю, ушел ли Неймар из «Барселоны» только для того, чтобы выйти из тени Месси.

Все игроки в тени Месси – вот в чем суть. Если он хочет выйти из тени Месси, Неймару нужно сменить вид спорта», – сказал Анри.

Напомним, бразилец сыграл в этом сезоне 19 матчей забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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