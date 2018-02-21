Тьерри Анри: «Неймару нужно сменить вид спорта, если он хочет выйти из тени Месси»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Француз уверен, что Неймару не скрыться от тени Месси.

«Я точно не знаю, ушел ли Неймар из «Барселоны» только для того, чтобы выйти из тени Месси.

Все игроки в тени Месси – вот в чем суть. Если он хочет выйти из тени Месси, Неймару нужно сменить вид спорта», – сказал Анри.

Напомним, бразилец сыграл в этом сезоне 19 матчей забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca