РФПЛ. 22-й тур. «Терек» выиграл у тульского «Арсенала»

Грозненский «Терек» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

РФПЛ. 22-й тур.

ТЕРЕК — АРСЕНАЛ — 3:1 (2:0)

Грозный. 8 апреля

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьембер, Кузяев, Пирис, Грозав (Оздоев,65) , Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенге, 71).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, (Барунов, 46) Сунзу, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко,86) , Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

Голы: 1:0 – Митришев (5), 2:0 – Митришев (20), 2:1 – Расич (77, с пенальти), 3:1 – Бериша (90)

Предупреждения: Думбия (57), Бурчану (66), Дьембер (76).

14 (7) удары (в створ) 11 (4)

12 фолы 18

1 угловые 2

3 офсайды 2

49 % владение мячом 51

В дебюте матча Магомед Митришев открыл счет. В середине первого тайма Митришев оформил дубль. На 77-й минуте Федерико Расич отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке отличился Бернард Бериша.

«Терек» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» находится на 13-м месте, от зоны вылета «канониров» отделяют два очка.



Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: ФК «Арсенал» Тула