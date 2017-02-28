«Терек» и Адилсон Варкен расторгли контракт по обоюдному согласию

Полузащитник грозненского «Терека» Адилсон Варкен покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Причиной столь неожиданного расторжения контракта являются семейные обстоятельства футболиста. Сообщается, что основной причиной является болезнь отца Адилсона.

Грозненский клуб поблагодарил своего полузащитника:

«Коллектив нашей команды и болельщики благодарны Адилсону Варкену за годы, проведенные в «Тереке». Мы будем всегда рады видеть Адилсона у себя в гостях, в Чечне!» – говорится в официальном обращении клуба.

Адилсон также попрощался со всей командой, пожелав всего наилучшего и напоследок обнял и пожал всем руки.

Бразилец перешел в грозненский клуб из «Гремио» в 2012 году. За все время в «Тереке» Адилсон провел 95 матчей, тремя голами и тремя голевыми передачами. «Терек» идет на 4-ом месте с 28-ю очками. Столько же имеет «Краснодар».

Фото: официальный сайт «Терека»

Источник: официальный сайт «Терека»