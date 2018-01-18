Тео Уолкотт стал футболистом «Эвертона», «Анжи» подписал контракт с ганским форвардом. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 января.
1. Тео Уолкотт стал футболистом «Эвертона»
Англичанин подписал контракт с «ирисками» на 3,5 года.
2. «Анжи» подписал контракт с ганским форвардом
Махачкалинцы договорились с американским клубом «Майами» о переходе нападающего Квадво Поку.
3. Мино Райола оттягивает сделку «Санчес — Мхитарян» из-за зарплаты футболиста «МЮ»
Сообщается, что Санчес зарабатывал в «Арсенале» 11,5 млн евро.
4. УЕФА: затраты европейских клубов на зарплаты выросли на 42% с 2010 года
Фонд оплаты труда составляет 62% от суммы всех расходов европейских клубов.
5. Луис Адриано: «Завершение карьеры в «Спартаке»? Для себя я не вижу в этом проблемы»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано поблагодарил людей, которые помогли раскрыться ему в команде из России.
Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.
Фото: Global Look Press