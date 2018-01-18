Тео Уолкотт стал футболистом «Эвертона», «Анжи» подписал контракт с ганским форвардом. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 января.

1. Тео Уолкотт стал футболистом «Эвертона»

Англичанин подписал контракт с «ирисками» на 3,5 года.

2. «Анжи» подписал контракт с ганским форвардом

Махачкалинцы договорились с американским клубом «Майами» о переходе нападающего Квадво Поку.

3. Мино Райола оттягивает сделку «Санчес — Мхитарян» из-за зарплаты футболиста «МЮ»

Сообщается, что Санчес зарабатывал в «Арсенале» 11,5 млн евро.

4. УЕФА: затраты европейских клубов на зарплаты выросли на 42% с 2010 года

Фонд оплаты труда составляет 62% от суммы всех расходов европейских клубов.

5. Луис Адриано: «Завершение карьеры в «Спартаке»? Для себя я не вижу в этом проблемы»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано поблагодарил людей, которые помогли раскрыться ему в команде из России.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.

Фото: Global Look Press

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