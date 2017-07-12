Тео Эрнандес с трудом почеканил мяч на официальной презентации в «Реале»

Автор: Дмитрий Темников 0

Курьезный эпизод случился на «Сантьяго Бернабеу». Новичок мадридского «Реала» Тео Эрнандес затруднился почеканить мяч.

Накануне француз был представлен в качестве игрока «сливочных». После фотосессии в форме королевского клуба 19-летний футболист сумел пожонглировать мячом лишь шесть раз.

Напомним, Эрнандес перешел в «Реал» из другой мадридской команды — «Атлетико». Руководство чемпионов Испании заплатило за данный трансфер 26 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Видео: YouTube-канал YoungSinatra954
Источник: официальный сайт ФК «Реал»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Игрок «Атлетико» перешел в «Реал»

Мбаппе

Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале»

Тео Эрнандес

«Реал» может после покупки отдать Тео Эрнандеса в аренду в другой клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 