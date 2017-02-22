Тедди Шерингем: «В 1993 «Тоттенхэм» мог приобрести Диего Марадону»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем рассказал о том, как в 90-е годы «шпоры» были близки к подписанию контракта с нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной. Однако в итоге выбор пал на Юргена Клинсманна.

В 1993 году тогдашний главный тренер «Тоттенхэма» аргентинец Освальдо Ардилес вел переговоры о подписании контракта с соотечественником Марадоной, однако в итоге выбор был сделан в пользу немецкого форварда Юргена Клинсманна, который в 1994 году перешел из «Монако».

«У меня были хорошие отношения с Осси в тот период, я был капитаном клуба. Однажды он подошел ко мне и говорит: «Мне нужно твое мнение, я думаю о том, чтобы кое-кого подписать». Я говорю: «Продолжай». Он: «Диего Марадона». Я ответил: «Осси, серьезно?! Сделай это, просто сделай».

Он сказал, что ведет с ним переговоры, а я ответил: «Боже мой, сделай это, будет просто превосходно, если я смогу сыграть вместе с ним».

Спустя три дня Ардилес подошел ко мне и сказал, что он решил отказать от этой идеи, поскольку вокруг Марадоны на тот момент уже сложилась негативная репутация», — рассказал Шерингем.

В 1991 году Марадона, являясь игроком «Наполи», был осужден на 14 месяцев за хранение кокаина в подвале своего дома.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports