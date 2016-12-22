Таски уходит из «Спартака», «МЮ» снова будет много тратить, в Германии стреляли в футболиста. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 декабря.
1. Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу: «Запрет на трансферы смягчили только мадридцам. Я требую объяснений».
2. Игрок дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение.
3. «Трабзонспор» и «Спартак» договорились о трансфере Сердара Таски.
4. На матчи Кубка конфедераций будут продавать не больше 6 билетов в одни руки.
5. «Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы более 210 миллионов в ближайшие два окна.
6. Отрыв башкир. Как в Уфе растет самый молодой клуб Премьер-лиги.
7. Сход-развал. Почему «Вольфсбург» оказался в серьезном кризисе.
Фото: Global Look Press