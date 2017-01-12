Тарас Бурлак: «На 100% остаюсь в «Рубине». Семин мне не звонил»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг трансферные слухи, связывающие его с переходом в «Локомотив». Также защитник рассказал, в каком состоянии находится после отпуска.

«Как всегда все хорошо, проблем никаких нет. Медобследование быстро прошел.

Сложно сказать, на руку ли пауза в чемпионате «Рубину». Покажет время, после перерыва будет ясно, как будем играть. В конце года мы начали играть лучше, что-то начало получаться. Дай Бог, чтобы после сборов было только лучше.

Конечно соскучился по сборам и команде, уже где-то 2-3 недели отдохнули и хочется тренироваться, но к мячу не притрагивался, потому что было задание только в тренажерном зале заниматься, беговой работой. Поэтому сейчас придется повоевать с мячом первое время.

Было много слухов о моем возможном возвращении в «Локомотив». Спешу заверить, что я точно остаюсь в «Рубине», на сто процентов. Ни Семин, ни кто-либо еще мне никто не звонил. Вообще за месяц никто не звонил, кроме ребят. А так никто со мной не разговаривал по поводу трансфера, остаюсь точно», — заявил Тарас Бурлак.

В нынешнем розгрыше чемпионата России по футболу Тарас Бурлак принял участие в 15 матчах, в которых отметился 2 желтыми карточками.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online