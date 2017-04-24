Тамбовский волк. Главные события 32-го и 33-го туров ФНЛ

В «Тамбове» появился свой голеодор-хищник, несправедливое поражение «Факела», «Динамо» создает совет экспертов. Еженедельник «Футбол» − о главных событиях двух апрельских туров ФНЛ.

Россия

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32-й тур



СКА-Хабаровск — Зенит-2 — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Корян, 89 — с пенальти.

Тамбов — Волгарь — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Трусевич, 15,

2:0 — Шевчук, 32,

3:0 — Часовских, 60.

Спартак-2 — Луч-Энергия — 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Мелкадзе, 48,

2:0 — Давыдов, 53,

3:0 — Савичев, 75.

Сибирь — Динамо М — 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Чеботару, 3,

1:1 — Луценко, 21,

1:2 — Бечирай, 68,

1:3 — Зотов, 75.

Тосно — Спартак-Нальчик — 0:0.

Мордовия — Енисей — 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 — Кренделев, 18,

1:1 — Самодин, 28,

1:2 — Саркисов, 90.

Сокол — Нефтехимик — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Бабырь, 20,

0:2 — Воронкин, 88,

1:2 — Романенко, 90.

Химки — Балтика — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Кузьмичев, 81.

Кубань — Тюмень — 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Маляров, 12,

2:0 — Гогниев, 45,

2:1 — Мамтов, 47,

3:1 — Гай, 69.

Факел — Шинник — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Шахов, 57.

33-й тур

Енисей – Кубань – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Самодин, 37,

2:0 – Алиев, 90.

Луч-Энергия – Тосно – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кутьин, 45,

1:1 – Столбовой, 83.

Нефтехимик – Спартак-2 – 0:1 (0:0)

Гол: Давыдов, 76.

Тюмень – Факел – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Касьян, 18,

1:1 – Мамтов, 66 – с пенальти,

2:1 – Мамтов, 72 – с пенальти,

3:1 – Мамтов, 81 – с пенальти.

Волгарь – СКА-Хабаровск – 0:0.

Спартак-Нальчик – Тамбов – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трусевич (90).

Динамо М – Мордовия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Панченко, 13,

1:1 – Осипов, 40,

2:1 – Бечирай, 52.

Балтика – Сибирь – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кушнирук, 19,

1:1 — Почивалин, 69.

Шинник – Сокол – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Дзахов (85).

Зенит-2 – Химки – 1:3 (0:1)

Голы: 1:0 – Сиротов, 33,

1:1 – Кузьмичев, 70,

1:2 – Исаев, 83 – в свои ворота,

1:3 – Нильсен, 90.

Турнирная таблица

Бомбардиры: 22 (1 — с пенальти) — Панченко (Динамо М), (12 — с пенальти) — Мамтов (Тюмень); 13 (3 — с пенальти) — Заболотный (Тосно).

3

Пенальти за 15 минут – судьи ФНЛ продолжают всех удивлять. До середины второго тайма «Факел» минимально обыгрывал «Тюмень», но на 66-й минуте арбитр назначил спорный 11-метровый удар в ворота воронежцев. Следующие два пенальти также были неоднозначными. Форвард тюменцев Хасан Мамтов реализовал все три попытки и перевернул ход игры. Судейский беспредел усугубил шансы клуба на выход в РФПЛ: команда Павла Гусева не набрала очков и покинула зону стыков, за один тур переместившись с 4-го на 6-е место.

Цитата

Главный тренер «Балтики» Андрей Черевченко не сдержал эмоций после обидного поражения от «Химок»: «Две одинаковые команды играли, мы свои моменты не забили. Судейские действия? Я не знаю, где таких арбитров вообще находят. Он из Благовещенска? Наверное, долго летел, подустал в полете. Это просто цирк, такой судья не имеет права даже детей судить. Его необоснованное удаление нашего игрока под конец игры лишило «Балтику» очков».

«Динамо» — не слово, «Динамо» — судьба

Столичный клуб сообщил о создании общественно-экспертного совета. Секретарем делегации был выбран экс-игрок бело-голубых Алексей Смертин, а в ее состав вошли значимые люди в истории команды: Валерий Газзаев, Сергей Степашин, Николай Толстых, Лев Лещенко, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов и Михаил Эскиндаров. Совет будет заниматься вопросами экономического и социального развития «Динамо». Первое решение членов ОЭС – поддержка инициативы о чествовании звезд клуба 14 мая.

Герой туров

Максим Трусевич (Тамбов)

Вот уже шесть лет украинец скитается по клубам ФНЛ. В этом году 30-летний хавбек бьется за новичков первого дивизиона — «Тамбов». Гол Трусевича на 90-й минуте стал единственным и принес команде победу над «Спартаком» из Нальчика. А в прошедшем туре Максим начал разгром «Сокола», забив первый из трех безответных мячей. Интересный факт: в текущем сезоне полузащитник отличался только в тех встречах, которые приносили «горожанам» победу с нулем в графе «пропущенные голы».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальные сайты ФК «Тамбов», «Факел», «Балтика»