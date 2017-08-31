«Суонси» объявил о переходе Ренату Саншеша из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш покинул немецкий клуб и продолжит карьеру в Англии. 20-летний футболист подписал контракт с «Суонси Сити».
В «Суонси» Ренату Саншеш будет играть на правах аренды. Договор с португальцем рассчитан до конца сезона-2017/18. К новой команде полузащитник присоединится после международных матчей.
Ренату Саншеш перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Бенфики» за 35 млн. Контракт с мюнхенцами действует до лета 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Суонси Сити»