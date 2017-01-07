«Суонси» назначил должность тренера по арендованным футболистам для легенды клуба

«Суонси» назначил новую должность для легенды клуба Алана Кертиса. Он будет тренером по арендованным футболистам.

В обязанности Кертиса будет входить мониторинг выступления игроков, которые принадлежат «Суонси», но находятся в аренде в других командах. Помимо этого он поможет скаутам в поиске и сборе информации по молодым футболистам.

Алан Кертис трижды играл за «Суонси» в 70-х и 80-х и долгое время работал в клубе на различных должностях. Всего суммарно 62-летний специалист находится в команде уже 40 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Суонси»