Судьи ЧМ-2018 получат по 57 тысяч евро за каждый матч

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Judge

Стало известно, сколько заработают арбитры, которые будут судить матчи ЧМ-2018. На Мундиале будут работать в общей сложности 36 рефери и 63 помощника главного судьи.

Главные арбитры гарантированно получат по 57 тысяч евро за работу на турнире плюс по 2 500 евро за каждый матч.

Ассистенты рефери получат по 20 тысяч евро и по 1 600 евро за каждую отработанную игру.

Ранее стало известно, что на турнире будет работать российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, помогать которому будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Alexey Sorokin

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН: «ПОЛЕ «САМАРА АРЕНЫ» ГОТОВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Manuel Fernandes

Мануэль Фернандеш: «Нам необходимо забыть о нашем преимуществе в таблице и начать все с нуля»

Vasiliy Berezutskiy Alexey Berezutskiy

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 