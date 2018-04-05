Судьи ЧМ-2018 получат по 57 тысяч евро за каждый матч

Стало известно, сколько заработают арбитры, которые будут судить матчи ЧМ-2018. На Мундиале будут работать в общей сложности 36 рефери и 63 помощника главного судьи.

Главные арбитры гарантированно получат по 57 тысяч евро за работу на турнире плюс по 2 500 евро за каждый матч.

Ассистенты рефери получат по 20 тысяч евро и по 1 600 евро за каждую отработанную игру.

Ранее стало известно, что на турнире будет работать российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, помогать которому будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca