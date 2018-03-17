Студенты МГУ обратились к Дворковичу по поводу ситуации с фан-зоной ЧМ-2018

Инициативная группа МГУ обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу РФ, возглавляющему оргкомитет «Россия-2018», по поводу ситуации с фан-зоной ЧМ-2018. Студенты считают, что при выборе территории для проведения «Фестиваля болельщиков» оргкомитет и правительство Москвы нарушили требования ФИФА, закрепленные в руководстве по проведению мероприятия.

По их мнению, площадка на Воробьевых горах находится вдали от станций метро, не имеет «устойчивого пешеходного и туристического потока через свою территорию» и не является «общепризнанным местом проведения публичных мероприятий».

Также инициативная группа считает, что такой выбор не соответствует критериям «Уважение» и «Ответственность», которые предполагают «учет мнения местных сообществ» при проведении подобных мероприятий.

«Насколько нам известно, сотрудники оргкомитета «Россия-2018» и правительства Москвы при согласовании площадки с ФИФА не проинформировали международный орган должным образом о том, что в Главном здании МГУ, располагающемся в 110 метрах от планируемой границы фан-зоны «Фестиваля болельщиков ФИФА», проживает 6,5 тыс человек», – отмечают студенты в письме Дворковичу.

Они добавляют, что оргкомитет не сообщил ФИФА и о недовольстве студентов и сотрудников МГУ размещением фан-зоны около университета.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсант»