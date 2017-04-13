Строители «Ростов-Арены» начали забастовку из-за невыплаты зарплат

Рабочие, строящие новый стадион в Ростове-на-Дону, начали забастовку из-за задолженностей по заработной плате. Они не получают зарплату уже на протяжении пяти месяцев.

Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Причина – невыплата заработной платы в течение пяти месяцев. На протяжении всего дня люди, возводящие объект к ЧМ-2018, не приступали к своей работе.

Сообщается, что специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги. Отмечается, что никто из руководства не предпринял попытки договориться с бастующими.

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», — заявил один из монтажников.

Сейчас на стадионе «Ростов-Арена» уже идет укладка щебеночного основания футбольного поля. Строительная готовность стадиона — 76%. Центр поля готов для укладки инженерных коммуникаций, завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия, осталось осилить около 50 тысяч квадратов. Завершиться работы должны к июню.

Это уже не первая протестная акция строителей. Так, в 2016 году около 700 человек вышли на массовую стачку. Причина коллективного прекращения работы крылась в невыплате зарплат.

Напомним, что футбольную арену к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове строит фирма-подрядчик АО «Крокус Интернешнл», входящая в состав «Крокус Групп». Владельцем компании является российский миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России.

Фото: Global Look Press

Источник: Donday.ru