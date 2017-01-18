Стоимость «Крестовского» превысит 50 миллиардов рублей

Настоящая стоимость стадиона «Крестовский» c большой вероятностью превысит 50 миллиардов рублей, а не 40 млрд, как об этом заявляют официальные источники. Об этом сообщил руководитель петербургского отделения антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было и все размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 млрд 334 миллиона рублей. В пересчете на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 млрд 200 млн долларов.

Однако есть еще и незакрытые контракты — их там на 10 млрд и 300 млн рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 млрд рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»