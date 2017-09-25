Станислав Черчесов: «Акинфеев – номер один»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои решения по составу на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Он пояснил, кого считает лучшим голкипером в стране.
Уверенная игра Лунева — «Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует.
Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской. Акинфеев — номер один».
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»