Станислав Черчесов: «Акинфеев – номер один»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои решения по составу на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном. Он пояснил, кого считает лучшим голкипером в стране.

Уверенная игра Лунева — «Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует.

Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской. Акинфеев — номер один».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»