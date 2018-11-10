Станислав Черчесов вызвал игроков, которые заменят Черышева, Головина и Фернандеса, классика Аргентины перенесена. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 10 ноября.

1. Павел Могилевец и Сергей Петров вызваны в сборную России

Они заменят травмированныхМарио Фернандеса, Александра Головина и Дениса Черышева.

2. Матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» отменен

Причина – плохие погодные условия в Буэнос-Айресе.

3. «Ростов» и «Динамо» разошлись миром

Зрители забитых голов так и не увидели.

4. «Ахмат» победил в гостях у «Крыльев Советов»

Самарцы проиграли в 8-й игре за 14 туров.

5. «Урал» одолел «Оренбург»

Дубль Николая Дмитрова принес победу хозяевам.

Фото: Сергей Дроняев

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