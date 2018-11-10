Станислав Черчесов вызвал игроков, которые заменят Черышева, Головина и Фернандеса, классика Аргентины перенесена. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 10 ноября.
1. Павел Могилевец и Сергей Петров вызваны в сборную России
Они заменят травмированныхМарио Фернандеса, Александра Головина и Дениса Черышева.
2. Матч «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» отменен
Причина – плохие погодные условия в Буэнос-Айресе.
3. «Ростов» и «Динамо» разошлись миром
Зрители забитых голов так и не увидели.
4. «Ахмат» победил в гостях у «Крыльев Советов»
Самарцы проиграли в 8-й игре за 14 туров.
5. «Урал» одолел «Оренбург»
Дубль Николая Дмитрова принес победу хозяевам.
Фото: Сергей Дроняев