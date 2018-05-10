Станислав Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018

Стали известны зарплаты тренеров команд—участниц чемпионата мира – 2018. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с зарплатой € 2,5 млн в год располагается на пятой строчке.

Лидером списка является главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который зарабатывает € 3,8 млн в год. Второе место делят наставник сборной Бразилии Тите и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам — по € 3,4 млн в год. Вслед за ними расположился Хулен Лопетеги (сборной Испании, € 2,9 млн в год).

Черчесов занял в списке более высокое место, чем Фернанду Сантуш (сборная Португалии, € 2,18 млн в год), Гарет Саутгейт (Англия, € 1,9 млн), Хорхе Сампаоли (Аргентина, € 1,77 млн), Оскар Табарес (Уругвай, € 1,7 млн), Хосе Пекерман (Колумбия, € 1,5 млн). Самая низкая зарплата среди наставников команд-участниц ЧМ-2018 у главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе (€ 0,2 млн в год).

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo