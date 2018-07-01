Станислав Черчесов: «Турнир только начинается, поэтому эмоции нужно сохранить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после матча с командой Испании. Россияне впервые в новейшей истории пробились в четвертьфинал чемпионата мира.

— Опишите ваши эмоции после такой победы

— Эмоции простые, во время игры эти эмоции выходят, когда руководишь командой. Сейчас мы готовимся к следующей игре.

— Достигнут ли пик команды в сегодняшнем матче?

— Мы определенную работу провели, у нас есть время проверить и посмотреть, кто готов к дальнейшему выступлению. Кто-то выложился больше на поле, кто-то чуть меньше. Боюсь, что Жирков провел последний матч на турнире. Вышел с больной ногой, выдержал тайм, но затем проблемы стали сказываться.

— Почему вы не смотрели на поле, когда игроки сборной России исполняли пенальти? Расскажите о том, почему после игры у вас были такие спокойные эмоции?

— Я смотрел на табло, оно тоже все показывало. Что касается эмоций, то турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

— Впервые на турнире команда сегодня сыграла с тремя центральными защитниками, как было принято это решение?

— Мы какие-то планы для себя делаем, но из-за красной карточки Смольникова, нам недоставало игроков в обойме. Но на эту схему мы перешли мучительно. Нам приходилось убеждать игроков, что сегодня именно такая схема должна сработать. Спасибо игрокам, что услышали и выполнили свою работу.

— Замена Дзюбы не связана с травмой?

— Мы так и планировали, выпустить быстрого нападающего, когда центральные защитники испанцев перешли на нашу половину поля. Может он и мог бы еще сыграть 5-10 минут, но не более.

— Вы сказали, что вам пришлось убеждать игроков сыграть по новой схеме. Начиная с сегодняшнего дня, насколько серьезно вам предстоит убеждать их в дальнейшем, чтобы добиться успеха?

— Поймите, мы никого не просим. У нас есть идея, но если игрок не поверит в нее и не почувствует ее, то результата не будет. Мы никого не просим, мы убеждаем, что так будет правильно. Надеюсь, что после сегодняшнего матча они еще на минуту раньше начнут понимать это.

— Какими бы словами вы бы охарактеризовали свою команду сегодня?

— Мужчины.

— Вы удивлены тем, что такие команды, как Германия, Аргентина и Испания уже покинули турнир?

— Насколько я помню, так рано все эти команды одновременно не вылетали на чемпионатах мира. Особенно обидно мне за немцев, Йоахим Лев мой большой друг, мой сын родился в Германии. А что касается других команд, то футбол есть футбол.

— Какой соперник для вас предпочтительнее в четвертьфинале — Хорватия или Дания?

— Мы же не можем концерт заказывать для себя. Мы и сейчас не выбирали для себя соперника. Кто нам попадется, с теми и будем играть. Никогда не знаешь, что лучше. Но самое главное то, как мы подготовимся к игре.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев