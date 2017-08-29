Станислав Черчесов: «Состояние Черышева вызывает беспокойство»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча с командой Аргентины в ноябре в «Лужниках». Также наставник поведал о состоянии вратаря Андрея Лунева и полузащитника Дениса Черышева.

«Естественно, хотелось бы сыграть с такими соперниками, это нормально. «Лужники» превратили в шедевр, стадион должен открыться матчем соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем этому только рады. Эту информацию опубликовала ФИФА, и я сам прочитал ее из газет. На сегодня это не точная информация, такие вещи соответствуют истине, когда они появляются на официальном сайте нашей федерации.

Вчера Лунев прилетел, сегодня с утра мы с ним пообщались — у него достаточно хорошее состояние. Пока он будет тренироваться в щадящем режиме. Хотя разговор с ним был оптимистичным. Два футболиста сегодня не тренировались — у Могилевца и Граната есть определённые проблемы. Мы должны это учитывать. Вчера Фернандес и Кузяев тренировались в щадящем режиме, Лунев сегодня — то же самое. Мы внимательно следим за своими футболистами, стараемся учитывать их сегодняшнее состояние.

Конечно, мы следим за всеми игроками, которые соответствуют определенному уровню. Я с Черышевым разговаривал две недели назад лично, обсудили его состояние. Оно вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Хотим мы или нет, он все время выбывает. Надеемся, что он будет здоров, наберет форму и будет ее стабильно показывать», — сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»